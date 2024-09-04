Ефимов: в промзоне «Коптево» появятся новый жилой комплекс и технопарк
Около восьми гектаров промзоны «Коптево» на севере Москвы реорганизуют. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Предполагается, что на месте производственно-коммунальных объектов появится жилой комплекс площадью 112 тысяч квадратных метров со встроенным детским садом на 150 мест, а также современный технопарк площадью более 23 тысяч квадратных метров», — рассказал он.
Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что подобная реорганизация улучшит транспортное сообщение в районе.
«Здесь появится новая улица с велодорожками, которая свяжет между собой Старопетровский и Новопетровский проезды», — отметила она.
Кроме того, при реорганизации облагородят и общегородскую среду.
«Планируется благоустройство и озеленение внутриквартальных территорий общей площадью 0,14 гектара, а также создание озелененных территорий общего пользования площадью 0,32 гектара», — добавил главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков.