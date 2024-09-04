Ефимов: в промзоне «Коптево» появятся новый жилой комплекс и технопарк

Около восьми гектаров промзоны «Коптево» на севере Москвы реорганизуют. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Предполагается, что на месте производственно-коммунальных объектов появится жилой комплекс площадью 112 тысяч квадратных метров со встроенным детским садом на 150 мест, а также современный технопарк площадью более 23 тысяч квадратных метров», — рассказал он.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что подобная реорганизация улучшит транспортное сообщение в районе.

«Здесь появится новая улица с велодорожками, которая свяжет между собой Старопетровский и Новопетровский проезды», — отметила она.

Кроме того, при реорганизации облагородят и общегородскую среду.

«Планируется благоустройство и озеленение внутриквартальных территорий общей площадью 0,14 гектара, а также создание озелененных территорий общего пользования площадью 0,32 гектара», — добавил главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков.