Ефимов: в новой школе в ТиНАО построят большой спортивный кластер

В новой школе в Филимонковском районе ТиНАО создадут спортивный кластер площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории школы уже обустроили футбольное поле с трибунами, беговой дорожкой со 100-метровой дистанцией, оборудовали спортивные площадки и установили уличные тренажеры», — рассказал он.

Кроме того, там установили столы для пинг-понга, зону для сдачи ГТО, лабиринт и многое другое. Объекты обращены к зеленому массиву. Еще несколько залов обустроят внутри здания школы — два спортивных на втором этаже и гимнастический на первом.

«Кроме того, в одном из залов оборудуют объемную стену препятствий, и школьники смогут заниматься скалолазанием в рамках учебной программы», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Школу возводят в городе-парке «Первый Московский». Ее общая площадь — более 20 тысяч квадратных метров, а учиться в ней смогут 1,1 тысячи школьников.

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