Ефимов: в Новой Москве построили складской комплекс с выставочным залом

Инвестор завершил строительство нового складского комплекса в деревне Большое Покровское Филимонковского района Новой Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь застройки составила примерно полторы тысячи квадратных метров. Новое здание включает складскую зону, административную часть и выставочный зал для демонстрации товаров, отметил Ефимов. В зонах загрузки и выгрузки установили специальные доки с регулируемыми перекидными мостиками. Товары будут храниться на палетах в высотных стеллажах.

«В приоритете для нас — улучшение логистики и создание новых рабочих мест. Предполагается, что после открытия складского комплекса здесь смогут трудоустроиться около 400 человек», — подчеркнул Ефимов.

В административно-бытовой части есть удобная оборудованная диспетчерская, комнаты для охраны и водителей, офисные кабинеты. Прилегающую к объекту территорию благоустроили, установили наружное освещение и организовали парковку.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин обратил внимание, что с момента присоединения новых территорий к столице число рабочих мест в ТиНАО выросло в три раза.

«Сейчас оно составляет более 290 тысяч. А к 2035 году количество мест для трудоустройства достигнет миллиона», — уточнил он.

Отдельно он обратил внимание, что склад находится вблизи двух крупных магистральных дорог, что позволит быстро доставлять товары в места реализации.