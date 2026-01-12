Ефимов: в Москве за год утвердили проекты планировки территорий по 33 проектам КРТ

В 2025 году в Москве утвердили рекордные 33 проекта планировки территорий по программе КРТ. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«При этом будет соблюден принцип грамотного соотношения масштабов застройки и свободных пространств, что сделает эти территории привлекательными для жизни, работы и отдыха», — подчеркнул он.

Общая площадь реконструируемых участков — 165 гектаров, на них построят более 2,8 миллиона квадратных метров жилья и необходимой инфраструктуры. Проекты реализуют в девяти административных округах столицы и 29 районах.

«Лидером по утвержденным проектам планировки по КРТ в 2025 году стал Восточный административный округ. Здесь утвердили планировочную документацию по шести проектам», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Среди утвержденных проектов — строительство школы, детского сада, подстанции скорой помощи и других объектов. По словам мэра Сергея Собянина, в 2026 году в Москве работы начнутся на 20 площадках КРТ.