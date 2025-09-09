Ефимов: в Москве выведут в продажу 15% жилья, построенного по реновации

В Москве планируют вывести в свободную продажу около 15% жилья, построенного по программе реновации. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, цель этого — сбалансировать бюджет программы.

«Ведь если программу реновации финансировать полным рублем при ее увеличивающихся объемах, то нужно будет отказаться и от строительства метро, и от развития социальной сферы, да и много от чего еще», — отметил Ефимов.

Он добавил, что на рынок выйдет до 300 тысяч квадратных метров реновационного жилья. При этом город не сможет конкурировать с коммерческими застройщиками за счет более низких цен, поскольку это запрещено законом. Кроме того, по словам заместителя мэра, нельзя сказать, что у столичных властей будут более выгодные условия.

«Да, мы не платим за земельный участок по договору купли-продажи, но мы несем значительные расходы на расселение домов, строительство нового жилья и социальной инфраструктуры, снос и подготовку участка к реализации нового проекта. Так что экономика Фонда реновации даже тяжелее, чем у обычных застройщиков», — рассказал он.

Ефимов заявил, что в свое время ни один из девелоперов не согласился передавать им 30-40% нового жилья под реновацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о промежуточных итогах программы за восемь лет.