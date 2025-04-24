Ефимов: в Москве вырос спрос на градостроительные услуги для ИЖС

С начала года выдали свыше тысячи градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Это на 18,5% больше, чем годом ранее. Из них более 900 документов выдали физическим лицам.

«Горожане активно используют возможность возвести собственный дом в черте города. Это важный показатель: люди хотят создавать комфортные условия для себя и своих детей», — заявил заммэра.

Больше всего градостроительных планов выдают на участки в ТиНАО — в общей сложности их с начала года получили 848 обратившихся. При этом уделяется внимание и развитию прилегающих территорий: жильцы могут селиться на территории с комфортным проживанием и развитой инфраструктурой.

«Каждый новый участок под ИЖС проектируется с учетом создания комфортной городской среды — это и благоустройство, и развитие дорожной сети, и строительство социальных объектов», — подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

ГПЗУ выдают через сайт правительства Москвы в течение двух недель после обращения. Услуга бесплатная.