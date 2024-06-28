Ефимов: в Москве утвердили 41 проект КРТ по строительству жилья для реновации

В Москве за четыре года утвердили 41 проект комплексного развития территории (КРТ), подразумевающий строительство жилья для целей программы реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что программа комплексного развития территорий реализуется в столице с 2020 года. На неэффективно используемых, незастроенных площадях и участках бывших промзон появляется городская среда с современной инфраструктурой.

«Изданы постановления правительства Москвы о реализации 41 такого проекта в 34 районах города. В рамках работы над этими проектами город планирует возвести 3,9 миллиона квадратных метров жилой недвижимости по программе реновации», — сообщил Владимир Ефимов.

Современные квартиры получат более 85 тысяч москвичей.

Участки, утвержденные для КРТ, располагаются в девяти округах столицы. Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, болше всего жилой площади планируют возвести в Восточном административном округе. Там появятся современные жилые комплексы общей площадью около 800 тысяч квадратных метров.

«Программа комплексного развития территорий за счет вовлечения дополнительных площадей помогает локально обновлять городскую среду, не вмешиваясь в сохраняемую застройку, и реализовывать программу реновации в установленные сроки, а в некоторых случаях и ускорять ее выполнение», — добавил Левкин.

Комплексный подход к обновлению территорий позволяет также возводить необходимую инфраструктуру и создавать рабочие места. Помимо жилых домов, в рамках реализации проектов КРТ собираются возвести общественно-деловые, социальные и промышленные объекты на площади более 535 гектаров. В обновленных кварталах создадут более 100,2 тысячи рабочих мест, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, подразумевает расселение более пяти тысяч домов. Только в 2023-м в Москве передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Что касается программы КРТ, в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.