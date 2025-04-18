Ефимов: в Москве оптимизируют присоединение капитальных объектов к инженерным сетям

Новые комплексные схемы инженерного обеспечения разработают в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Теперь подобные документы будут разрабатываться для всех объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения в столице», — добавил он.

В этих документах полностью прописывают, как размещать коммунальные сети на территории, предназначенной под застройку. При этом за счет всесторонней проработки сокращаются сроки подключения объектов и реализации проекта в целом. Схемы успешно показали себя на программе реновации, и теперь их распространяют на все объекты капитального строительства. Теперь без них нельзя будет подключать объекты к инженерным коммуникациям.

«Применение КСИО для всех капитальных объектов даст возможность синхронизировать работу застройщиков и ресурсоснабжающих организаций, планировать затраты на технологическое присоединение еще на ранней стадии строительства и повысить точность последующих проектных работ», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.