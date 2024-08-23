Ефимов: в Люблине откроют детсад по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

В районе Люблино потенциальным инвесторам предложили открыть частный детский сад по программе «Один рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Здание для размещения учреждения образования в ближайшее время выставят на торги. Инвестор, победивший по результатам аукциона, сможет открыть там частный детский сад на 150 воспитанников», — уточнил он.

Ефимов пояснил, что арендатор должен будет провести ремонт или реконструкцию объекта, а также выполнить все условия городской программы. Затем он получит возможность снимать здание по льготной ставке из расчета один рубль за квадратный метр в год.

Речь идет о нежилом двухэтажном объекте площадью более 2,8 тысячи «квадратов», расположенном на улице Краснодарской. Вместе с ним инвестор получит земельный участок площадью более 0,9 гектара.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что здание возвели в начале 80-х годов для детсада. В нем уже есть помещения для групп, кабинеты, актовый зал и другие необходимые для дошкольников пространства.

Он пояснил, что условия программы подразумевают подписание договора аренды с победителем аукциона на 49 лет. Арендатору нужно определить и согласовать объем восстановительных работ. После косметического ремонта инвестору необходимо открыть детсад через полгода, после капремонта — в пределах 1,5 года, при реконструкции — через три года.