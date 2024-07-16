Ефимов: в Коммунарке достраивают первый корпус делового центра «Бизнес Сити»

Инвестор завершает строительство первой очереди офисно-делового центра «Бизнес Сити» в деревне Мамыри района Коммунарка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ходе развития территорий Троицкого и Новомосковского административных округов город придерживается принципа сбалансированной застройки», — отметил он.

По его словам, там возводят не только жилье, но и социальные объекты и транспортную инфраструктуру, создавая рабочие места. Последних благодаря новому бизнес-центру появится около тысячи. Завершить строительство планируют до конца года.

Восемь из девяти этажей займут офисы. На верхние этажи можно будет подняться на одном из шести лифтов. Для удобства работников создадут также подземный паркинг, общественные помещения и кафе. Позже достроят и открытую парковку на 130 машино-мест. Подъехать к бизнес-центру можно будет с дублера Калужского шоссе.

На прилегающей территории обустроят тротуары и пешеходные зоны, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

«Открывшиеся здесь магазины, кафе, пекарни, аптеки, офисы, ателье, мастерские, центры досуга и творчества дали городу более двух десятков тысяч дополнительных рабочих мест», — рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, инвесторы активно вкладывают средства в создание на территории Новой Москвы технопарков и индустриальных парков. Всего в ТиНАО сейчас действуют уже 220 предприятий.