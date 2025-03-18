Ефимов: в 2024 году в ТиНАО оформили более 40 тысяч договоров долевого участия

В прошлом году на Новую Москву пришлось до трети всех заключенных в столице договоров долевого участия — более 40 тысяч. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки. Наряду с жильем, здесь возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места», — добавил он.

Только в декабре прошлого года на территории Новой Москвы оформили более пяти тысяч таких соглашений. На втором месте среди административных округов находится Западный — здесь за год заключили более 17,4 тысячи договоров.

«Инвесторы активно вкладывают средства в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, а также в небольшие точки развития малого бизнеса. Это уже позволило создать десятки тысяч рабочих мест в шаговой доступности для местных жителей», — добавил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Договор долевого строительства подразумевает, что застройщик обязуется возвести здание и передать его дольщику, а тот — выкупить его за заранее оговоренную стоимость при условии, что постройку разрешили ввести в эксплуатацию.