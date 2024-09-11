Ефимов: в 13 районах Москвы построят жилье по программе реновации в рамках КРТ

С начала года в Москве утвердили 30 решений о комплексном развитии территорий, из которых 12 предусматривают строительство жилья по реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвестор и назначенные городом операторы возведут почти 875 тысяч квадратных метров жилья для переселения москвичей по программе реновации. Участки находятся в 13 районах столицы», — добавил он.

По его словам, площадь территорий, на которых будет строительство, составляет 87,9 гектара. Сейчас на них находятся устаревшие объекты.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что операторы уже начали работу на 11 площадках. Кроме жилья, возведут 132,5 тысячи квадратных метров иной недвижимости.

Еще по одной площадке — в Южном Бутове — торги пока не проводили. Инвестору, по словам Гамана, нужно будет построить не только жилье, но и объекты инфраструктуры.

«Среди них школа и детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и многофункциональный общественный комплекс с гостиницей», — добавил он.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что благодаря программе в столице появляются современные зоны отдыха и парки.