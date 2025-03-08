Ефимов: уникальный культурно-досуговый центр появился в Южном Медведкове

Уникальный культурно-досуговый центр возвели в Южном Медведкове на месте старого кинотеатра «Полярный». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Благодаря внутреннему наполнению и архитектурному решению центр является уникальным объектом, аналогов которому нет в столице. Отличительной внешней чертой здания стал стеклянный фасад, украшенный белыми ламелями, создающими эффект льда», — заявил он.

Площадь здания составила 8,9 тысячи квадратных метров. В нем есть медиазал с возможностью кинопоказов, репетиционный и камерный залы с гримерными, театрально-хореографическая студия, помещения для занятий борьбой и йогой и многое другое.

«В центре будут проводить тренинги, мастер-классы и другие занятия», — заявил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Мосгосстройнадзор контролировал возведение на всех этапах. На прилегающей территории построили велопарковку, высадили кустарники и разбили газон.

По словам мэра Сергея Собянина, первых посетителей центр примет уже в скором времени.