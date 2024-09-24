Ефимов: участок в Дорогомилове реорганизуют по программе КРТ

В столичном районе Дорогомилово по программе комплексного развития территорий реорганизуют неэффективно используемый участок. Проект решения уже опубликовали на сайте правительства Москвы, рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет об участке в 0,55 гектара на Большой Дорогомиловской лице, владение 12. По проекту КРТ здесь хотят построить гостиничный комплекс.

«Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 90 миллионов рублей. В итоге создадут почти 180 рабочих мест», — отметил Ефимов.

Участок расположен недалеко от станции метро «Киевская» и сейчас занят устаревшими объектами.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что гостиничный комплекс площадью 17,76 тысячи «квадратов» рассчитали на 192 номера.

«Его инфраструктуру дополнят объекты торговли, спорта и развлекательные центры. К гостинице подведут новые дороги, а прилегающую территорию благоустроят», — сказал он.

Открывать новые гостиницы в городе необходимо, поскольку турпоток в Москву постоянно растет. Первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов напомнил, что до 2030 года в соответствии с профильной программой развития она достигнет показателя в 52 миллиона туристов. И просто привлечь их в город, чтобы получить максимальный экономический результат, недостаточно.

«Важно создавать современную и качественную инфраструктуру, которая предоставит комфортные условия для пребывания туристов. По подсчету экспертов, Москве необходимо расширить гостиничный фонд еще на 25,7 тысячи номеров», — подчеркнул Козлов.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы. В них вместо бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру.

В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ. Их общая площадь превышает 3,1 тысячи гектаров. Проект прорабатывают по поручению мэра столицы Сергея Собянина.