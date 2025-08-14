Ефимов: у станции метро «Вавиловская» завершают благоустройство территории

Рядом со строящейся станцией метро «Вавиловская» активно благоустраивают территорию — в частности, реконструировали почти километр Ленинского проспекта и около полукилометра его бокового проезда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Планируется, что к ее открытию будет выполнено около 70% общего объема запланированных работ», — добавил он.

Помимо нового дорожного покрытия, в окрестностях будущей станции организовали дождевую канализацию, переустроили тропинки и подготовили основание для укладки газонов, а также установили три новых светофора.

В будущем планируют организовать пересадку на наземный транспорт и разместить скамейки для отдыха и велопарковки.

«Уже установлено три современных павильона», — сообщил гендиректор «Мосинжпроекта» Максим Гаман.

Ранее Ефимов рассказывал, что новый участок Троицкой линии — в том числе «Вавиловская» — откроется для пассажиров уже в сентябре, а всего сейчас работы ведутся над 16 станциями на трех линиях.

«До 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления», — отметил он.

Несколько дней назад мэр Сергей Собянин открыл электродепо «Столбово», которое стало 23-м в московском метро.