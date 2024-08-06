Ефимов: у Москвы арендовали и приобрели более 11 га земли под недвижимость

За первое полугодие физические и юридические лица купили и арендовали у столичного правительства 69 земельных участков, на которых построят жилье и коммерческие объекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участках смогут построить капитальные объекты общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров», — добавил он.

Заместитель мэра отметил увеличение в полтора раза площади, переданной под коммерческую застройку. Это, по его словам, говорит о дополнительных возможностях для развития бизнеса.

Аукционы по продаже участков проводятся онлайн, что повышает число претендентов. В среднем за лот конкурировали по 13 человек.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, почти 6,7 гектара реализованной земли, в основном в Троицком и Восточном округах, приходятся на участки под ИЖС.

«На этих территориях более 50 московских семей смогут построить частные дома», — подчеркнул он.

Ознакомиться с процедурой торгов можно на Инвестиционном портале Москвы.