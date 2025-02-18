Ефимов: церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах отреставрируют

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах отреставрируют, вернув ей исторический облик и вместе с тем сохранив прямое предназначение. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласно проекту специалисты очистят фасады, отреставрируют кирпичную и белокаменную кладку, раскроют ранее заложенные оконные и дверные проемы, а также восстановят крыльца боковых входов и воссоздадут декор на фасадах», — рассказал он.

Реставрации подвергнутся также монументальная живопись, штукатурные поверхности стен и сводов, хоры и архитектурные тяги. Проведут и восстановительные работы, убрав трещины, добавив, где необходимо, кирпичную кладку, заменив перекрытия, кровельную конструкцию и водосточную систему.

Проект разработали за счет городских средств.

Церковь построили в конце XVII века. В советские годы там размещалось общежитие, затем завод электроизделий и цех реставрации металла. После развала СССР храм вернули Московскому патриархату, но с тех пор не восстанавливали, хотя он носит статус объекта культурного наследия федерального значения.