Ефимов: три проекта КРТ утвердили в сентябре

Три проекта комплексного развития территорий в Ивановском, Нагатино-Садовниках и на границе Ростокина и Свиблова утвердили в правительстве Москвы в сентябре. Общая площадь проектов превысит девять гектаров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Планируется строительство 229 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты оценивают в 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 1,1 миллиарда рублей», — добавил он.

Кроме того, по словам Ефимова, появятся свыше 2,6 тысячи рабочих мест.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на неэффективно используемых участках возведут не только жилые кварталы, но и подстанцию скорой помощи, гостиницы и спорткомплекс. Реализовать проекты планируют в течение пяти лет.

«В общей сложности там появится 122,8 тысячи квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации, а также 106 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости», — отметил он.

Всего в Москве более чем на трех тысячах гектаров реализуют 236 проектов комплексного развития территорий. Прорабатывают их по поручению мэра Сергея Собянина.