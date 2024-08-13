Ефимов: три проекта КРТ реализуют в бывшей промзоне «Огородный проезд»

Жилые и деловые кварталы возведут на 38 гектарах бывшей промзоны «Огородный проезд» по трем проектам комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего там появится более 880 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок составят 238,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,1 миллиарда рублей», — заявил он.

По его словам, в районе появится около 8,9 тысячи рабочих мест. Сами площадки расположены в районах Бутырский и Марьина Роща вдоль второго диаметра и обладают высокой транспортной доступностью.

«Самый большой проект в „Огородном проезде“ площадью более 15 гектаров уже реализует компания ООО „К-Инвест“, определенная в ходе торгов. По двум другим участкам общей площадью свыше 22 гектаров опубликованы проекты решений», — добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, на территориях возведут почти 511,6 тысячи квадратных метров жилья, 241,9 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе школу, спорткомплекс и гостиницу, а также 129,9 тысячи квадратных метров промышленных предприятий.

Сейчас в Москве реализуют 236 подобных проектов. По ним неэффективно используемые участки перестраивают, создавая на них современную инфраструктуру.