Ефимов: свыше 37 тысяч рабочих мест создадут в Москве по семи проектам КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве реорганизуют более 230 гектаров участков. По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с июля по сентябрь 2024 года появились семь проектов решений по их застройке и преобразованию.

По ним планируется строительство 5,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Это будут не только жилые, но и деловые микрорайоны с новыми дорогами, благоустроенными дворами и пешеходными бульварами.

Вложения в проекты составят около 1,3 триллиона рублей. После их реализации ежегодный бюджетный эффект достигнет 27,3 миллиарда рублей. Кроме того, в городе появятся более 37 тысяч новых рабочих мест.

Участки находятся в западной, северной, юго-западной частях города, а также в Троицком округе. Владельцам всех земель и объектов недвижимости, расположенных на этих территориях, предложили договоры о комплексном развитии территорий.

На территории площадью более 230 гектаров в рамках семи проектов построят 2,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Более 102,4 тысячи «квадратов» из этого количества предназначены для программы реновации, а также для улучшения и реконструкции инфраструктуры. Об этом сообщил Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества.

«Помимо этого, здесь возведут 3,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая образовательные комплексы, гостиницы, а также современные производства», — добавил он.

Самым значительным проектом стала реорганизация трех участков бывшей промышленной зоны «Магистральные улицы». Общая площадь этой территории составляет 73,62 гектара. Здесь планируют построить более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости, что позволит создать свыше 35,5 тысячи рабочих мест.