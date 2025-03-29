Ефимов: свыше 240 тысяч деревьев и кустарников высадили возле новостроек по реновации

По программе реновации не только возводят новые дома, но и облагораживают территорию — возле новых жилых комплексов высадили свыше 240 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Одним из важных аспектов благоустройства по программе реновации является комплексное озеленение придомовой территории. Таким образом программа не только приносит пользу жителям, но и позитивно влияет на окружающую среду», — подчеркнул он.

Лидирует по озеленению юго-восток столицы, где за это время появились более 47 тысяч саженцев.

«В Западном административном округе — более 39 тысяч, на востоке — свыше 36 тысяч деревьев и кустарников», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего по программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовой территории.

Программа реновации действует с 2017 года и должна затронуть около миллиона москвичей. По ней планируется расселить свыше пяти тысяч старых домов, при этом недавно мэр Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы работы.

Ранее глава города рассказал о применении префаб-технологий при строительстве жилья по этой программе.