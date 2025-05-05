Ефимов: субъекты МСП выкупили почти вдвое больше недвижимости, чем годом ранее

С января по март предприниматели выкупили у города 212 объектов недвижимости против 110 годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мера поддержки бизнеса, закрепленная на уровне федерального законодательства, пользуется спросом среди столичных предпринимателей и дает дополнительный импульс для развития деловой активности в Москве», — заявил он.

Заммэра добавил, что общая площадь выкупленных с начала года объектов превысила 32,6 тысячи квадратных метров.

Чтобы получить недвижимость в собственность, ее предварительно нужно арендовать на срок не менее года. Также для этого необходимо состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Оплатить покупку можно как единовременно, так и в рассрочку.

«Представители малого и среднего бизнеса рассматривают объекты для покупки не только в центре столицы, но и в других округах», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, больше всего недвижимости приобрели на востоке города. Сделать это можно онлайн через сайт mos.ru.