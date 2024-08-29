Ефимов: строящийся участок южного направления МСД готов почти на 80%

Строящийся участок южного направления Московского скоростного диаметра от Московской кольцевой автомобильной дороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе достиг высокой степени готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас в рамках проекта десятого участка МСД выполнены работы в тоннеле под МКАД, завершен монтаж железобетонных конструкций тоннеля под Симферопольским шоссе и парапетов на плите пролетного строения эстакады съезда с МКАД на МСД. В активной стадии строительства находится эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Общая строительная готовность всего участка составляет 77%», — рассказал он.

Также активные строительные работы проходят на эстакаде через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Ефимов отметил, что согласно проекту на южном участке МСД планируется построить четыре эстакады, два тоннеля, мост через реку Битцу и три очистных сооружения. Кроме того, здесь предусмотрено создание пешеходных переходов и реконструкция существующего.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что сейчас специалисты ведут работы на всех искусственных сооружениях и дорогах по переустройству и прокладке инженерных коммуникаций. На сегодняшний день из 3,6 километра дорог основного хода 10-го участка диаметра построили уже более 2,5 километра.

После реализации 10-го участка завершится формирование южного участка МСД с выездом на федеральную трассу М-2 «Крым», Варшавское шоссе и на трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Это обеспечит комфортное и безопасное движение для транспорта.