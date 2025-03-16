Ефимов: строящаяся в районе Внуково школа готова на 80%

Строительство школы площадью более 30 тысяч квадратных метров на территории жилого квартала «Переделкино Ближнее» на улице Бориса Пастернака в районе Внуково Новомосковсковского административного округа продолжается. Девелопер подготовил здание уже на 80%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что после принятия готовое учебное заведение войдет в систему образования города.

«Готовность одной из самых крупных строящихся в ТиНАО школы на 2,1 тысячи мест составляет около 80 процентов. Там возведен монолит, уложена кровля, завершены фасадные работы и остекление, ведется внутренняя отделка помещений. На прилегающей территории завершается благоустройство: уже смонтированы малые архитектурные формы, оборудованыспортивные площадки, подготовлено основание под футбольное поле», — рассказал Ефимов.

Застройщик предусмотрел создание условий для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что в новом учебном заведении появятся специализированные классы, уже оборудованные спортивные залы и залы для проведения мероприятий.

«В четырехэтажном здании новой школы разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, два зала для проведения мероприятий, а также пять спортивных залов. Их оснастят полупрофессиональным оборудованием — гимнастическими снарядами, брусьями, шведскими стенками, канатами, кольцами и баскетбольными щитами», — перечислил министр.

Рядом со школой появится спортивная зона с футбольным полем, площадкой для игры в волейбол, баскетбол, отдельными столами для тенниса, дорожкой для бега и спортивной ходьбы, а также местом для тренировок по воркауту.

Кроме того на прилегающей к учебному заведению территории организуют зоны для проведения игр и мероприятий на свежем воздухе для учеников.

За работой строителей внимательно следят инспекторы Мосгосстройнадзора. За время возведения образовательного объекта инспекторы провели семь выездных проверок, в ходе которых оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов, а также их соответствие утвержденному проекту. Это гарантирует безопасность здания при его дальнейшей эксплуатации.

Возведением учебного заведения занимается инвестиционная группа «Абсолют». Мэр Москвы Сергей Собянин уже отмечал, что с 2011 года в российской столице построили 1118 объектов социальной инфраструктуры, включая 648 школ и детских садов. Эта работа проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».