Ефимов: строительство метро в Москве не замедлится из-за пересмотра бюджета

Столичные власти не собираются менять планы по строительству метро из-за пересмотра расходов бюджета. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы провели определенную передвижку средств на последующие годы строительства, но эти деньги не изъяты из адресной инвестиционной программы, а зарезервированы», — подчеркнул он.

По словам заместителя мэра, в зависимости от ситуации с доходами бюджета в течение ближайшего полугода эти средства могут вернуть в активный оборот. Всего на метро столичные власти тратят до 20% от всех капитальных вложений.

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об оптимизации расходов из-за снижения доходов бюджета. Среди планов — сократить управленческий аппарат, а также отменить или перенести часть проектов по благоустройству. При этом социальные расходы, в том числе помощь участникам СВО и их семьям, и стратегические планы развития города планируется оставить в силе.