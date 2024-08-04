Ефимов: строительство фундамента картинной галереи Василия Нестеренко завершили

Работы по устройству фундаментной плиты и подземной части здания картинной галереи Василия Нестеренко в Савеловском районе Москвы завершили. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается армирование и бетонирование стен и перекрытий первого этажа.

«Строительство новой картинной галереи ведется в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит пять тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций. В 2025-м строительство будет закончено», — рассказал Ефимов.

Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко появится улице Бутырской. Там представят живописные и графические работы народного художника России. Большие залы позволят ознакомиться с экспонатами до 400 человек одновременно.

Помимо выставочной зоны, в здании появятся фондохранилище, мастерские для реставраторов, холл, гардероб, информационный центр, магазин и кафе.

Галерею оборудуют пассажирским лифтом, а также грузовым для транспортировки экспонатов между этажами. Интерьерные решения выполнят на стыке стилей модерн, неоклассика и ампир.

«Работы по возведению картинной галереи за счет средств адресной инвестиционной программы начались в этом году. Строительство ведется в зоне плотной городской застройки. Новый объект культуры смогут посещать москвичи и гости столицы», — сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что всего у галереи будет четыре этажа. Само здание возведут в классическом стиле по проекту художника. Комитет внимательно следит за ходом строительства и регулярно приезжает на участок для проверки с сотрудниками подведомственного центра экспертиз.

В последний раз специалисты оценили соответствие уложенной фундаментной плиты по требованиям проектной документации.

Старт строительству Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко дал мэр Москвы Сергей Собянин. Автор картин является действительным членом Российской академии художеств. Основные его работы посвящены отечественной истории, культуре и православию.

Нестеренко принимал участие в создании и реставрации интерьеров храма Христа Спасителя в Москве, руководил и создавал новые росписи в Успенском кафедральном соборе в Дмитрове.