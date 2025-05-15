Ефимов: строительство экотехнопарка началось в Сколкове

Строительство технопарка для исследований в области экологии началось в Сколкове. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В здании площадью свыше 7,3 тысячи квадратных метров запроектированы научно-исследовательская и исследовательско-экспериментальная зоны, лаборатории, кабинеты сотрудников, выставочные и актовый залы, переговорные комнаты, конференц-залы на 100 и 50 мест», — рассказал он.

По словам заместителя мэра, в технопарке будут исследовать очистку воды и воздуха, а также управление отходами. Научным работникам будут доступны как предпроектные исследования, так и пилотные испытания разработок. В самом здании будет пять этажей, а вокруг — ландшафтный парк в японском стиле. Строительство ведется за счет инвестора, завершить его планируют в 2027 году.

«На крыше технопарка расположится терраса с зелеными насаждениями и зонами отдыха», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Ранее мэр Сергей Собянин открыл комплекс концерна «Калашников» в «Технополисе Москва».