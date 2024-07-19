Ефимов: сроки предоставления земельных участков в собственность сократили почти вдвое

Сроки оказания государственных услуг по передаче участков земли в собственность граждан и юридических лиц сократили почти в два раза. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Представителям бизнеса и физическим лицам доступно около 30 услуг в имущественно-земельной сфере. <...> По поручению мэра Москвы Сергея Собянина значительно — с 25 до 14 рабочих дней — сократили сроки оформления земельных участков в собственность», — отметил он.

По его словам, работа, чтобы упростить предоставление услуг, продолжается.

Обратиться за ними могут и собственники объектов в Москве, и члены НКО, общественных и религиозных организаций.

С 2021 года в Москве все услуги по операциям с нежилыми зданиями, помещениями и земельными участками оказываются в электронном виде. Для их получения необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Если собственник здания — юридическое лицо, то запрос подается от сотрудника организации с электронной подписью.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, только с начала года за такими услугами обратились уже более тысячи человек.