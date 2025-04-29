Ефимов: спорткомплекс для незрячих с 25-метровым бассейном возвели в СВАО

Четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном возвели на территории школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей в Алексеевском районе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Здание оснастили тактильными плитками для незрячих, а в 25-метровом бассейне установили стационарный подъемник для маломобильных людей», — добавил он.

Снаружи комплекс отделали белыми и синими алюминиевыми панелями, а нижний этаж оформили витражным остеклением. Благодаря этому спортивные залы защищены от прямых солнечных лучей.

«В новом здании создана безбарьерная среда. Каждая кнопка информационного терминала при входе оборудована шрифтом Брайля, а направляющие тактильные индикаторы на полу помогают слабовидящим ориентироваться в пространстве», — подчеркнул руководитель Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что универсальный зал на втором этаже можно разделить на несколько зон и проводить тренировки и соревнования по разным видам спорта. При этом спорткомплекс соединен со школой-интернатом крытым теплым переходом. С мая в вечернее время он будет открыт для тренировок всех желающих.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии спортивного комплекса для незрячих детей.