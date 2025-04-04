Ефимов: спортивный комплекс в Новой Москве построили более чем наполовину

Спортивный комплекс в Троицке построили более чем наполовину, а сдать объект планируют до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Спорткомплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров сможет одновременно принимать до 200 человек. В настоящий момент на площадке завершен монтаж наружных инженерных сетей, ведутся работы внутри здания и на фасаде. Затем специалисты приступят к устройству кровли», — рассказал он.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе разместятся залы для кардио- и силовых тренировок, бокса, тяжелой атлетики, тренерские комнаты, медицинский пункт, гардеробные и душевые. Кроме того, на территории можно будет купить спортивное питание и инвентарь. В Троицке это будет третий крупный объект подобного рода. Возводят его с привлечением инвестиций.

«Доступность спорта — одна из важных составляющих комфортной жизни на новых территориях», — отметил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл исторический стадион «Локомотив» в Люблине после модернизации.