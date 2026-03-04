Ефимов: современный районный центр построят в Теплом Стане по программе КРТ

Столичные власти утвердили еще один проект комплексного развития территорий — теперь он затронет участок площадью 0,95 гектара в 3-м микрорайоне Теплого Стана. Соответствующий проект решения о КРТ опубликован на сайте mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

«Благодаря проекту КРТ пространство качественно преобразится: здесь возведут современный районный центр, где люди смогут пользоваться необходимыми услугами и сервисами. Общая площадь здания составит 33,19 тысячи квадратных метров», — добавил он.

По данным Департамента градостроительной политики, реализация проекта займет шесть лет. В новом здании разместятся кафе, магазины, отделения банков и другие объекты. Возле здания организуют стоянку, высадят деревья и кустарники и организуют уличное освещение.

В общей сложности сейчас в Москве реализуют около 400 проектов КРТ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил еще два — на 1-й Владимирской улице в Перове и на Варшавском шоссе. Там планируется построить жилье по программе реновации.