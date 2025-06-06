Ефимов: Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы

Сокольническую линию метро планируется продлить в Ярославский район. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Продление линии в северо-восточном направлении позволит значительно улучшить городскую транспортную инфраструктуру, создав наиболее удобные и быстрые маршруты для горожан», — заявил он.

Таким образом жители района смогут добираться до ближайшей станции метро не за полчаса, как сейчас, а за пять-десять минут. На этом участке планируется создать две новые станции, а тоннели пройдут под национальным парком «Лосиный остров», не затронув его территорию. Для этого необходимо будет провести федеральную экологическую экспертизу проекта.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская напомнила, что Сокольническая линия метро не продлевалась на северо-восток с 1990 года, притом что число жителей Ярославского района с тех пор значительно выросло.

«Это больше, чем развитие подземной городской инфраструктуры, это необходимый элемент комфортной и продуманной среды для москвичей», — подчеркнула она.

Архитектор и градостроитель Петр Анурин напомнил, что старейшая линия столичной подземки соединяет самые значимые места города, в том числе Воробьевы горы, МГУ, Кремль и площадь Трех вокзалов, а теперь пройдет еще и до Московского строительного университета.

«Все вместе это настоящая транспортная симфония», — добавил он.