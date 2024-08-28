Ефимов: школу на 375 мест достраивают в районе Филевский Парк

Строительство новой школы, рассчитанной на 375 мест, проходит на западе Москвы в рамках столичной адресной инвестиционной программы. Образовательное учреждение будет находиться по адресу: проезд Багратионовский, дом 10, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В новом корпусе появятся инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В школе оборудуют многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала. Здесь построят ИТ-полигон с возможностью зонирования. Готовность образовательного учреждения составляет около 80%. Завершить строительные работы планируется в 2024 году», — рассказал он.

Ефимов отметил, что в школе планируется обустроить современную медиатеку с комфортными местами, где будут проводить групповые и индивидуальные работы. Также в корпусе появится многофункциональный спортивный зал с занавесом на электрическом приводе.

Все специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и кабинеты универсального назначения сгруппируют по блокам и у них будет удобное расположение. Благодаря единой графической навигации время поиска классов сократиться.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что использование трансформируемых перегородок позволит варьировать вместительность и площадь кабинетов. Учебный корпус будет создан по принципу безбарьерной среды: ко всем помещениям будет комфортный доступ, здесь установят специальную инфраструктуру.

По его словам, фасад здания уже готов, сейчас строители ведут отделочные работы и благоустраивают прилегающую территорию. Также производится монтаж мебели и оборудования.

Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгосстройнадзоре уделяют особое внимание качеству объектов образовательной инфраструктуры города.

Строительство школы на Багратионовском проезде началось в 2023 году. Общая площадь четырехэтажного объекта составит 6,9 тысячи квадратных метров.

«С момента начала работ на стройплощадке инспекторы провели семь контрольно-надзорных мероприятий. К ним привлекали специалистов подведомственного Центра экспертиз для выполнения лабораторно-инструментальных исследований используемых материалов и строительных конструкций», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Западном административном округе Москвы.