Ефимов: школу и детский сад построят в Тропарево-Никулине по программе КРТ

Неэффективно используемый участок площадью 7,84 гектара на углу Тропаревской и Никулинской улиц реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту здесь планируется строительство образовательного комплекса площадью 48 тысяч квадратных метров. Вложения в редевелопмент площадки оцениваются почти в 13 миллиардов рублей. В итоге будет создано около 280 рабочих мест», — заявил он.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на территории появятся школа на 1,5 тысячи участников и детский сад на тысячу воспитанников. Сейчас на этом месте расположены устаревшие объекты.

«Саму территорию благоустроят и построят здесь дороги», — добавил он.

По программе комплексного развития территорий в Москве создается комфортная инфраструктура на месте неэффективно используемых участков. Всего сейчас в работе 236 таких объектов общей площадью более трех тысяч гектаров.