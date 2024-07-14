Ефимов: шесть спортивных комплексов построят в столице по проектам КРТ

Шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов построят в столице. Их возведут на пяти площадках, которые обустраивают по проекту комплексного развития территорий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь объектов — свыше 38 тысяч квадратных метров. Новые места для занятий спортом появятся сразу в нескольких районах: Даниловском, Нижегородском, Царицыне, Южном Бутове и Ясеневе.

С января по июнь было принято 24 решения о КРТ, пять из которых предусматривают строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов.

Всего возведут четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, спортивно-развлекательный центр, а также многофункциональный спортивный комплекс с ледовой площадкой. Самый большой ФОК будет в Царицине, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман. Его построят в течение семи лет, площадь объекта превысит 17 тысяч квадратных метров.

«Проект уже реализует назначенный столицей оператор КРТ», — подчеркнул Гаман.

По программе комплексного развития территорий в столице на месте промзон создают новые многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем, качественной и удобной инфраструктурой. Проработку проектов ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.