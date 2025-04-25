Ефимов: семь деловых центров появится на юге Москвы

Пять бизнес-центров строят на юге Москвы, еще два готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Офисные центры гармонично дополнят административно-деловую инфраструктуру районов Нагатинский Затон и Даниловский. Все строящиеся здания обладают хорошей транспортной доступностью», — отметил он.

Общая площадь зданий превысит 160 тысяч квадратных метров. Закончить работы планируют в ближайшие два года. При этом в новых бизнес-центрах можно будет не только работать, но и отдыхать: на первых этажах разместятся коворкинги, кафе, магазины и сервисные службы. Кроме того, строители облагородят прилегающие территории, уложив там газоны, высадив цветы и деревья.

«Часть строящихся деловых центров будут представлять собой комплексы зданий. Так, в Нагатинском Затоне, на проспекте Андропова, инвестор готовит к вводу в эксплуатацию два деловых квартала на берегу Москвы-реки. Там появится шесть офисных корпусов», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о новых деловых комплексах и промышленном объекте в трех районах Москвы.