Ефимов: семь бывших промзон реорганизуют по программе КРТ на юго-востоке Москвы
Семь бывших промзон на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На территории Юго-Восточного административного округа столицы по программе комплексного развития территорий реорганизуют 184 гектара земли на части бывших промзон „Карачарово“, „Серп и Молот“, „Волгоградский проспект“, „Южный порт“, „Грайвороново“, „Курьяново“ и „Выхино“. Так, в рамках реализации 13 проектов КРТ планируется создать современные городские пространства со сбалансированной застройкой и рабочими местами», — отметил Ефимов.
Инвестиции в эти проекты оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 97,3 миллиарда рублей. Их реализация даст городу около 47 тысяч рабочих мест, добавил заммэра. Попавшие под редевелопмент участки находятся в районах Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Печатники, Рязанский и Южнопортовый.
В ходе реорганизации на участках бывших промзон возведут более 4,8 миллиона квадратных метров недвижимости, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
«На участках появится около 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, запланировано строительство объектов общественно-делового назначения и современных производств общей площадью почти 2,2 миллиона квадратных метров. Территории благоустроят и озеленят, а также создадут в новых микрорайонах улично-дорожную сеть», — резюмировал Гаман.
По программе КРТ на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы с дорогами, комфортным жильем и необходимой инфраструктурой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к концу 2024 года одобрены и перешли в стадию реализации 108 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 1,3 тысячи гектаров.