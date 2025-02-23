Ефимов: семь бывших промзон реорганизуют по программе КРТ на юго-востоке Москвы

Семь бывших промзон на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории Юго-Восточного административного округа столицы по программе комплексного развития территорий реорганизуют 184 гектара земли на части бывших промзон „Карачарово“, „Серп и Молот“, „Волгоградский проспект“, „Южный порт“, „Грайвороново“, „Курьяново“ и „Выхино“. Так, в рамках реализации 13 проектов КРТ планируется создать современные городские пространства со сбалансированной застройкой и рабочими местами», — отметил Ефимов.

Инвестиции в эти проекты оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 97,3 миллиарда рублей. Их реализация даст городу около 47 тысяч рабочих мест, добавил заммэра. Попавшие под редевелопмент участки находятся в районах Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Печатники, Рязанский и Южнопортовый.