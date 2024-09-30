Ефимов: с начала года в Москве построили 37 образовательных объектов

С начала года в Москве построили 22 детских сада, а также 15 школ и учебных корпусов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года инвесторы получили разрешение на ввод в эксплуатацию 18 детских садов, рассчитанных почти на 3,5 тысячи мест, а также восьми школ и учебных корпусов на 7,3 тысячи мест с дошкольными отделениями», — добавил он.

По словам Ефимова, большую часть объектов возвели за счет девелоперов и других внебюджетных источников. Застройщиков обязывают при возведении новых жилых комплексов обеспечивать их объектами социальной инфраструктуры. Детские сады и школы появляются и в новых, и в старых районах.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что большинство новых образовательных объектов — свыше 10 — возвели в Новой Москве.

«Еще по четыре появились на западе и востоке столицы и по три — на юго-востоке и северо-западе Москвы», — добавил он.

Глава департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в Ховрине появились два учебных корпуса по Адресной инвестиционной программе.

«Введен в эксплуатацию учебный корпус для 300 детей в Чертанове Северном. Кроме того, в районе Аэропорт построили детский сад на 150 мест», — добавил он.

Возведение контролировал Мосгосстройнадзор.

«За время строительства этих образовательных учреждений инспекторы комитета провели 25 выездных проверок. К ним для осуществления инструментального контроля привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз», — заявил глава ведомства Антон Слободчиков.

Он добавил, что в Новой Москве сдали три школы, каждая из которых может принять тысячу и более учеников.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о возведении 63 объектов социальной инфраструктуры с начала года.