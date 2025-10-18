Ефимов: с начала года в Москве по КРТ построили почти 157 тыс. кв. м недвижимости

С начала года по программе комплексного развития территорий в Москве построили почти 157 тысяч квадратных метров недвижимости разного назначения. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Например, в районах Щукино и Троицк, где проекты КРТ реализуются силами инвесторов, возвели более 103 тысяч квадратных метров современных жилых домов», — добавил он.

На одной из площадок — возле деревни Яковлево — с 2023 года возводят малоэтажный жилой квартал. Восемь монолитных корпусов почти на 400 квартир уже сдали в эксплуатацию.

«На площадке построят еще семь корпусов общей площадью свыше 33,8 тысячи квадратных метров, а также образовательный комплекс со школой на 150 мест и детским садом на 100», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор провел на площадках 22 проверки и подтвердил, что объекты соответствуют требованиям проектных документов.

Всего в столице реализуют 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.