Ефимов: с начала года утвердили строительство и реконструкцию почти 55 километров дорог

С начала года в Москве утвердили 11 проектов планировок территории для размещения улично-дорожной сети общей длиной 54,7 километра. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«Проекты разработаны как для обеспечения подъездов к жилым кварталам, так и для создания крупных дорожных объектов», — заявил он.

Один из проектов — реконструкция участка МКАД от 44-го до 47-го километра, в том числе развязки с Киевским шоссе. Перепланируют территорию и в других округах и районах Москвы: Дмитровском, Войковском, Чертанове Южном. Это позволяет делать передвижение жителей столицы удобнее, а инфраструктуру — доступнее.

«Разработка проектов планировки территорий улично-дорожной сети в различных округах Москвы — важный шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды», — добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через грузовую Медведковскую железнодорожную ветку, который войдет в состав дублера Алтуфьевского шоссе и улучшит транспортную ситуацию для 400 тысяч жителей северо-востока столицы.