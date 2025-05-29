Ефимов: с начала года услугами в сфере имущества и земли воспользовались более 480 тыс раз

За первые четыре месяца 2025 года в Москве обработали около 480 тысяч запросов на услуги и сервисы в сфере имущества и земли. Почти все обращения поступили онлайн, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице создана и развивается цифровая экосистема взаимодействия города, граждан и бизнеса. За четыре месяца 2025 года услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере воспользовались свыше 477 тысяч раз, более 99,9 процента заявок поступили онлайн», — рассказал Владимир Ефимов.

Физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, и юридические организации могут воспользоваться примерно 40 электронными сервисами. Например, на портале mos.ru они могут узнать о финансово-лицевых счетах, получить адрес для объекта недвижимости, оформить земельный участок или заказать документы.

Онлайн-услуги и сервисы популярны из-за удобства. Можно легко и быстро получать информацию и отправлять обращения в Департамент городского имущества в любое время. Для пользователей регулярно обновляют и улучшают сервисы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева ответила, что с начала 2025 года самым востребованным цифровым продуктом в сфере недвижимости стал сервис сверки финансово-лицевых счетов. Им активно пользуются арендаторы и покупатели городской недвижимости и земельных участков.

«От них поступило более 442 тысяч запросов. Самой популярной госуслугой стала адресация объектов недвижимости. За ней обратились свыше 6,6 тысячи раз», — подчеркнула Соловьева.

Найти нужную услугу или сервис в сфере имущественных отношений можно на странице Департамента городского имущества на портале mos.ru в разделе «Услуги». Разобраться в многообразии цифровых продуктов поможет «Навигатор Единого земельного и жилищного сервиса».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители столицы обратились к электронным сервисам портала mos.ru более пяти миллиардов раз.