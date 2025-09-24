Ефимов: с начала года опубликовали восемь проектов решений о КРТ в Новой Москве

С начала года городские власти опубликовали восемь проектов решений о комплексном развитии территорий в Новой Москве общей площадью около 255 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Там планируют построить более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, при этом 761 тысячу „квадратов“ составят объекты общественно-делового и промышленно-производственного назначения», — добавил он.

По этим проектам планируют возвести жилье, поликлиники, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также гостиницу, парковки и коммунальные объекты. Реорганизовать большинство площадей в Кокошкине, Крекшине и других населенных пунктах планируют до 2031 года, а оставшиеся — до 2034-го.

«Проекты направлены на решение задач по обновлению жилого фонда, формированию комфортной инфраструктуры в шаговой доступности и созданию новых рабочих мест», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего в столице по поручению мэра Сергея Собянина сейчас реализуют 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.