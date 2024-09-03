Ефимов: с начала года на торгах выдали более 200 градостроительных планов земельных участков

Владимир Ефимов / пресс-служба комплекса градостроительной политики
Фото: Владимир Ефимов / пресс-служба комплекса градостроительной политики

Москомархитектура с начала года оформила 217 градостроительных планов земельных участков по итогам публичных торгов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Из них 174 оформлены под возведение объектов индивидуального жилищного строительства, два — объектов спорта, восемь — объектов торговли, семь — общественно-деловых центров, еще семь — культурно-досуговых объектов», — подчеркнул он.

Ефимов добавил, что за аналогичный период 2023 года выдали на 27,6% меньше таких планов.

Градостроительный план земельного участка отображает сведения об ограничениях, которые нужно учитывать, возводя или реконструируя объекты капитального строительства. Привлечение инвестиций способствует развитию территорий.

В качестве примера Москомархитектура привела Троицкий и Новомосковский округа. Так, по словам главы комитета Юлианы Княжевской, в административно-деловом центре «Коммунарка» с начала года выпустили 21 градостроительный план общей площадью более 200 га.

«Кроме того, разработана документация в целях размещения за счет инвестора стрелково-охотничьего клуба в районе Вороново», — подчеркнула она.

Третье сентября: Михаил Шуфутинский и его русско-еврейская шырь

«Это пиар». Юрист — о просьбе Долиной обеспечить ей госзащиту

Belkin Alexey/news.ru

Турецкий теленок. Что стоит за желанием Анкары присоединиться к БРИКС

Eduardo Parra/Keystone Press Agency

«Едва не отрезало от внешнего мира». Пламя стеной подошло к станице Романовской

ГУ МЧС России по Ростовской области

Я календарь переверну… Как зародился Шуфутинов день

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте