Ефимов: с начала года на торгах выдали более 200 градостроительных планов земельных участков

Москомархитектура с начала года оформила 217 градостроительных планов земельных участков по итогам публичных торгов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Из них 174 оформлены под возведение объектов индивидуального жилищного строительства, два — объектов спорта, восемь — объектов торговли, семь — общественно-деловых центров, еще семь — культурно-досуговых объектов», — подчеркнул он.

Ефимов добавил, что за аналогичный период 2023 года выдали на 27,6% меньше таких планов.

Градостроительный план земельного участка отображает сведения об ограничениях, которые нужно учитывать, возводя или реконструируя объекты капитального строительства. Привлечение инвестиций способствует развитию территорий.

В качестве примера Москомархитектура привела Троицкий и Новомосковский округа. Так, по словам главы комитета Юлианы Княжевской, в административно-деловом центре «Коммунарка» с начала года выпустили 21 градостроительный план общей площадью более 200 га.

«Кроме того, разработана документация в целях размещения за счет инвестора стрелково-охотничьего клуба в районе Вороново», — подчеркнула она.