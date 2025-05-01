Ефимов: с начала года инвесторы приобрели 16 помещений в исторических зданиях

С начала года инвесторы приобрели на торгах 16 помещений в исторических зданиях общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Предприниматели намерены использовать эту недвижимость в соответствии с охранным обязательством, что позволит сохранить объекты культурного наследия и одновременно приспособить их под современное использование», — отметил он.

Бизнесменам необходимо будет отреставрировать здания за свой счет, но взамен они получат возможность работать в инвестиционно-привлекательных районах столицы.

«Наибольшее количество объектов в исторических зданиях в первом квартале этого года предприниматели приобрели в центре столицы — девять помещений общей площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве идет реставрация почти 500 объектов культурного наследия. Согласно поручению мэра Москвы, ежегодно в городе необходимо проводить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия.