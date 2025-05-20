Ефимов: с начала года город продал по льготе свыше 2,6 гектара земли для ИЖС

Столичные власти с начала года продали более 30 участков для ИЖС со значительной скидкой. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Собственники частных домов выкупили за 40% от кадастровой стоимости свыше 2,6 гектара земли. Благодаря льготе они сэкономили около 148 миллионов рублей», — рассказал он.

Программа действует с 2020 года. Чтобы ей воспользоваться, необходимо, чтобы в собственности уже находились объекты капитального строительства на участке. При этом вида разрешенного использования всего три: ИЖС, личное подсобное хозяйство и садоводство. Для этого нужно подать онлайн бесплатную заявку. Стоимость выкупа можно рассчитать заранее через Росреестр.

Всего таким образом с начала года выкупили участки в восьми столичных округах.

«Больше всего — 13 участков общей площадью 0,8 гектара — на юго-западе столицы, семь — в Новомосковском административном округе, пять — в Троицком», — отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.