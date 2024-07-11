Ефимов: с начала года для масштабных инвестиционных проектов выделили около 170 га земли

За первые шесть месяцев 2024 года правительство Москвы выделило 38 участков земли общей площадью почти 170 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Это более чем в три раза превышает показатели 2023-го, когда выделили около 53 гектаров», — отметил он.

По его словам, в результате в Москве появятся учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, промышленные и другие объекты общей площадью свыше 1,7 миллиона квадратных метров.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, 16 участков общей площадью 125 гектаров выделили в Новой Москве. На них возведут общественно-деловые, спортивные и производственные объекты. Общая площадь недвижимости превысит миллион квадратных метров.

Например, в Коммунарке появятся три общественно-деловых центра общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров, в которых могут разместиться офисы, отделения банков, кафе, рестораны и магазины. Кроме того, там построят многофункциональный комплекс площадью 44 тысячи квадратных метров.

В Раменках город выделил участок для строительства центра дополнительного образования. В нем будут обучать и социализировать воспитанников центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ, а также жителей двух социальных домов. Общая площадь комплекса составит четыре тысячи квадратных метров.

Статус масштабного инвестпроекта могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, спортивные и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.