Ефимов: с 2011 года утвердили размещение почти 900 километров инженерной инфраструктуры

Москомархитектура за последние 14 лет утвердила 257 проектов планировки территории, а совокупная длина объектов инженерной инфраструктуры при этом превысила 900 километров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов .

«В 2025 году планируется утвердить не менее 30 ППТ линейных объектов инженерной инфраструктуры, четыре из них уже одобрили в первом квартале», — добавил он.

Большинство проектов утвердили по заявкам от ресурсоснабжающих организаций, остальные — по адресной инвестпрограмме. При этом работы ведут как над новыми объектами, так и над модернизацией имеющихся. В частности, проекты касаются газопроводов и кабельных линий.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская добавила, что за прошлый год таких проектов выпустили 33, а их общая длина превысила 90 тысяч километров.