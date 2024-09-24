Ефимов: с 2010 года образовательные учреждения Москвы получили более 4 млн кв. м недвижимости

В Москве за 14 лет на треть вырос имущественный фонд в сфере образования. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов уточнил, что он достиг более чем 17,5 миллиона квадратных метров.

Город заботится о том, чтобы юные москвичи получали качественное образование в комфортных условиях. Для этого, обратил внимание Ефимов, в Москве строят и модернизируют как детские сады, так и школы.

«В настоящее время общая площадь таких объектов превышает 17,5 миллиона квадратных метров, что на 33% больше, чем в 2010 году, когда учреждения занимали 13,1 миллиона квадратных метров. С 2010 года образовательный сектор столицы получил в оперативное управление около 4,4 миллиона квадратных метров недвижимости», — добавил заммэра.

Недвижимость в оперативное управление учреждениям образования предоставляет департамент городского имущества. Это позволяет пользоваться зданиями и помещениями полноценно, в том числе оснащать их нужным оборудованием и при необходимости ремонтировать.

«Столичные образовательные учреждения получили как новые здания, построенные за счет средств городского бюджета и в рамках девелоперских проектов, так и ранее возведенные технические и хозяйственные сооружения — всего около 4,5 тысячи объектов и помещений», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В оперативное управление для столичного образования с начала 2024 года, по его данным, город передал свыше 40 объектов. Их общая площадь превысила 265 тысяч квадратных метров.

Имущественный фонд образовательной сферы Москвы развивается с опережением темпа прироста населения города. За последние 14 лет последний составил 15%. Это говорит о том, что благодаря последовательной стратегии наращивания образовательных мощностей удается закрыть растущую потребность горожан в детсадах и школах и повысить качество профильных услуг.