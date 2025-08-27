Ефимов рассказал об участках для ИЖС, доступных в Троицком округе

В Троицком административном округе выставили на продажу 30 участков для индивидуального жилищного строительства в 12 населенных пунктах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Все желающие могут выбрать подходящий объект и подать заявку на его покупку в Департамент городского имущества. При наличии двух и более претендентов будут проведены торги», — рассказал он.

Общая площадь участков — около 3,3 гектара. Больше всего предложений — шесть — в селе Кленово, относящемуся к району Вороново.

«Объекты расположены в четырех километрах от Варшавского шоссе и менее чем в 10 километрах от Центральной кольцевой автомобильной дороги», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Торги проходят через интернет. Если в течение 30 дней заявку не оспаривают конкуренты, то с заявителем заключают договор купли-продажи.