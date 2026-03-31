Ефимов рассказал об отделочных работах в строящейся школе в Южном Бутове

В жилом комплексе «Никольские луга» района Южное Бутово возводят школу на 600 мест. Сейчас ведутся фасадные и отделочные работы, кроме того, налаживают внутренние инженерные системы. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Готовность здания составляет более 80%. Завершить строительство школы планируется в этом году, после чего объект передадут городу», — добавил он.

Как уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства, в здании будут универсальные и специализированные кабинеты, гимнастический и спортивный залы, а также двухэтажная медиатека. За зданием разместится стадион. Кроме того, школьники с первого класса смогут дополнительно изучать робототехнику, программирование, 3D-печать и другие технологии.

«Помещения для младшеклассников расположат в правой части здания. Основная и старшая школа займут левое крыло и пространство по центру», — добавили в Департаменте градостроительной политики.

Чтобы разделить потоки, в школе будет два разных входа.

